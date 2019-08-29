"Карпаты" расторгли контракт со скандальным уругвайцем

29 августа, 2019, 16:35

Львовские "Карпаты" решили разорвать контракт со скандальным уругвайцем Кевином Мендесом

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Львовские "Карпаты" приняли решение расторгнуть контракт с уругвайцем Кевином Мендесом, который неоднократно попадал в различные скандалы. Клуб назвал причины расторжения контракта.

"1. Игрок дважды, без уважительных причин, не явился на тренировки, что, в свою очередь, в целом негативно влияло на восстановление и подготовительный процесс команды к официальным матчам.

2. В соответствии с требованиями контракта, Мендес, как и каждый легионер клуба, был обязан за полгода от заключения контракта выучить украинский язык. Никто не требовал от футболиста цитировать Франко, однако даже азами общения на украинском Мендес овладеть за более чем год так и не смог.

3. На тренировке уругваец совершил серьезное нарушение правил игры в футбол в отношении юного воспитанника "Карпат", нанес удар по задней поверхности костей голени и голеностопного сустава, а когда карпатовец после получения медицинской помощи все-таки поднялся и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо. В итоге - перелом челюсти в двух местах, больница, операция. На вопрос о том, готов ли Мендес покрыть расходы на медицинское обслуживание, тот ответил, что посоветуется с адвокатом.

4. Фанаты клуба присылают фото и свидетельства того, что Мендес позволяет себе употреблять алкоголь и табак прямо средь бела дня, в публичных местах. Подобные пагубные привычки строго запрещены, что отдельно оговаривается в контрактах", - говорится в обращении клуба.

Кевин Мендес провел в "Карпатах" более года, сыграл в 14-х матчах и отдал 1 голевую передачу.