"Карпаты" продадут латиноамериканского лидера
21 августа, 2019, 12:32
Колумбийский полузащитник "Карпат" Хорхе Карраскаль станет игроком "Ривер Плейт" на постоянной основе
Об этом сообщает Sport Arena.
Полузащитник "Карпат" Хорхе Карраскаль перейдет в «Ривер Плейт», на условиях полноценного трансфера. Колумбиец был арендован аргентинским клубом еще зимой, за 500 000 евро. Еще 3 миллиона «Карпаты» получат за трансфер игрока.
Однако, 2 млн евро получит ексклуб Карраскаль "Севилья", которая до сих пор не получила средств за трансфер футболиста во львовский клуб.
В составе "Карпат" колумбиец провел 41 матч, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
- 13 августа "Карпаты" попали в скандал из-за песни Тимати во время матча чемпионата Украины.
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