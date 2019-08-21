"Карпаты" продадут латиноамериканского лидера

21 августа, 2019, 12:32

Колумбийский полузащитник "Карпат" Хорхе Карраскаль станет игроком "Ривер Плейт" на постоянной основе

Об этом сообщает Sport Arena.

Полузащитник "Карпат" Хорхе Карраскаль перейдет в «Ривер Плейт», на условиях полноценного трансфера. Колумбиец был арендован аргентинским клубом еще зимой, за 500 000 евро. Еще 3 миллиона «Карпаты» получат за трансфер игрока.

Однако, 2 млн евро получит ексклуб Карраскаль "Севилья", которая до сих пор не получила средств за трансфер футболиста во львовский клуб.

В составе "Карпат" колумбиец провел 41 матч, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.