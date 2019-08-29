Новый премьер Гончарук в прошлом году задекларировал 2 млн грн и Jaguar
29 августа, 2019, 22:52
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук за 2018 год получил почти 2 млн грн доходов
Соответствующая информация обнародована в его электронной декларации.
Отмечается, что за прошлый год Гончарук получил почти 1,8 млн грн от предпринимательской деятельности, более 60 тыс. грн зарплаты в ОО "Офис эффективного регулирования", а также 634 тыс. грн дополнительного блага.
Также новый украинский премьер задекларировал авто Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.
Гончарук внес в декларацию информацию о двух квартирах: одну из них он арендует в Киеве, вторая - его собственная в Чернигове.
Напомним, 29 августа Верховная Рада IX созыва избрала Алексея Гончарука новым премьер-министром.
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