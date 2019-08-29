Новый премьер Гончарук в прошлом году задекларировал 2 млн грн и Jaguar

29 августа, 2019, 22:52

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук за 2018 год получил почти 2 млн грн доходов

Соответствующая информация обнародована в его электронной декларации.

Отмечается, что за прошлый год Гончарук получил почти 1,8 млн грн от предпринимательской деятельности, более 60 тыс. грн зарплаты в ОО "Офис эффективного регулирования", а также 634 тыс. грн дополнительного блага.

Также новый украинский премьер задекларировал авто Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.

Гончарук внес в декларацию информацию о двух квартирах: одну из них он арендует в Киеве, вторая - его собственная в Чернигове.

Напомним, 29 августа Верховная Рада IX созыва избрала Алексея Гончарука новым премьер-министром.

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