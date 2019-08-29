Депутаты пришли почтить память погибших военных перед первым заседанием Рады
29 августа, 2019, 08:38
Перед первым заседанием Верховной Рады 9 созыва депутаты пришли почтить память погибших военных
Об этом сообщает Общественное .
В частности, представители "Слуги народа" пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский определил 29 августа Днем памяти защитников Украины.
- Напомним, по последним данным украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.
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