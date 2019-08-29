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Espreso.tvОбществоДепутаты пришли почтить память погибших военных перед первым заседанием Рады

Депутаты пришли почтить память погибших военных перед первым заседанием Рады

Перед первым заседанием Верховной Рады 9 созыва депутаты пришли почтить память погибших военных

Об этом сообщает Общественное .

В частности, представители "Слуги народа" пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной возле Михайловского монастыря.

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