Зеленский призвал оставить Авакова в должности министра, - СМИ

29 августа, 2019, 13:15

Об этом сообщает TheБабель со ссылкой на собственные источники.

"Его (Арсена Авакова, - Ред.) кандидатуру поддержать Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" накануне в Киеве", - говорится в сообщении.

В то же время, "Левый берег" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр": у него будут новые заместители из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства.