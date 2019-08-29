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Espreso.tvОбществоЗеленский призвал оставить Авакова в должности министра, - СМИ

Зеленский призвал оставить Авакова в должности министра, - СМИ


фото: kmu.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить Арсена Авакова в должности министра внутренних дел

Об этом сообщает TheБабель со ссылкой на собственные источники.

"Его (Арсена Авакова, - Ред.) кандидатуру поддержать Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" накануне в Киеве", - говорится в сообщении.

В то же время, "Левый берег" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр": у него будут новые заместители из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства.

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