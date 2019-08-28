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Espreso.tvОбщество"Аваков - черт": под офисом Зеленского проходит митинг

"Аваков - черт": под офисом Зеленского проходит митинг


фото: Facebook
В Киеве под офисом президента Владимира Зеленского продолжается акция за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями с места событий.

 

 

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