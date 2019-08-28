"Аваков - черт": под офисом Зеленского проходит митинг
28 августа, 2019, 19:15
В Киеве под офисом президента Владимира Зеленского продолжается акция за отставку главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями с места событий.
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