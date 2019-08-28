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Espreso.tvМирСША будут работать над возвращением России в G7, - Помпео

США будут работать над возвращением России в G7, - Помпео


фото: REUTERS
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская администрация намерена работать над тем, чтобы вернуть Россию в G7

Об этом он заявил в интервью FOX59 WXIN and CBS4 WTTV, текст которого приводит пресс-служба Госдепартамента США.

На вопрос журналиста, стоит ли приглашать Россию назад для участия в G7, Помпео ответил, что так считает президент США Дональд Трамп.

"Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", - заявил госсекретарь США.

СМИ сообщали, что вопрос возвращения России в "Большую семерку" поссорил Трампа с другими лидерами G7.

 
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