США будут работать над возвращением России в G7, - Помпео
28 августа, 2019, 10:28
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская администрация намерена работать над тем, чтобы вернуть Россию в G7
Об этом он заявил в интервью FOX59 WXIN and CBS4 WTTV, текст которого приводит пресс-служба Госдепартамента США.
На вопрос журналиста, стоит ли приглашать Россию назад для участия в G7, Помпео ответил, что так считает президент США Дональд Трамп.
"Президент считает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", - заявил госсекретарь США.
Ранее Трамп заявил, что участники саммита G7 во французском Биаррице не пришли к единому мнению о возможности восстановления членства России в Большой семерке.
СМИ сообщали, что вопрос возвращения России в "Большую семерку" поссорил Трампа с другими лидерами G7.
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