Сборная Украины анонсировала открытую тренировку

28 августа, 2019, 13:07

Сборная Украины по футболу анонсировала открытую тренировку, которая состоится 2 сентября

Об этом сообщается в Instagram.

2 сентября сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский. Вход на тренировку будет свободным, стартует в 18:00.

7 сентября Украина встретится со сборной Литвы, в Вильнюсе, в рамках квалификационного отбора к Евро-2020.