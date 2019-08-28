Сборная Украины анонсировала открытую тренировку
28 августа, 2019, 13:07
Сборная Украины по футболу анонсировала открытую тренировку, которая состоится 2 сентября
Об этом сообщается в Instagram.
2 сентября сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский. Вход на тренировку будет свободным, стартует в 18:00.
7 сентября Украина встретится со сборной Литвы, в Вильнюсе, в рамках квалификационного отбора к Евро-2020.
- 9 августа президент УАФ Андрей Павелко анонсировал матч сборной Украины в Днепре и Запорожье.
- 25 июля сборная Украины по футболу удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА .
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