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Espreso.tvСпортСборная Украины анонсировала открытую тренировку

Сборная Украины анонсировала открытую тренировку


фото: Facebook
Сборная Украины по футболу анонсировала открытую тренировку, которая состоится 2 сентября

Об этом сообщается в Instagram.

2 сентября сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский. Вход на тренировку будет свободным, стартует в 18:00.

7 сентября Украина встретится со сборной Литвы, в Вильнюсе, в рамках квалификационного отбора к Евро-2020.

 

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