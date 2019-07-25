Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

25 июля, 2019, 12:56

Сборная Украины по футболу удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

В четверг 25 июля ФИФА опубликовала рейтинг национальных команд. По сравнению с июнем сборная Украины опустилась на одну строчку - команда Шевченко теперь 25-я в мире и 15-я в Европе. Соперники Украины в отборе к Евро-2020 имеют следующие позиции: Сербия занимает 35 место (1477 очков), Люксембург - девяносто первом (1265), Литва - 130-е (1101).

Топ-10 рейтинга ФИФА от 25 июля 2019 года.