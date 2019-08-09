Сборная Украины впервые за 10 лет сыграет в Днепре и дебютирует в Запорожье
9 августа, 2019, 12:55
Сборная Украины по футболу впервые за 10 лет сыграет в Днепре, где в товарищеском матче 10 сентября будет принимать команду Нигерии
Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.
По его словам, товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии состоится 10 сентября в Днепре. Павелко назвал такое решение "логичным и справедливым, учитывая перенесенный матч с турками в прошлом году".
Последний раз сборная Украины играла в Днепре в 2009 году в рамках квалификации чемпионата мира-2010, против Англии, тогда украинцы победили со счетом 1: 0.
Андрей Павелко также анонсировал первую игру сборной в Запорожье, в товарищеском матче против сборной Эстонии. Она состоится 14 ноября.
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