Сборная Украины впервые за 10 лет сыграет в Днепре и дебютирует в Запорожье

9 августа, 2019, 12:55

Сборная Украины по футболу впервые за 10 лет сыграет в Днепре, где в товарищеском матче 10 сентября будет принимать команду Нигерии

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook.

По его словам, товарищеский матч между сборными Украины и Нигерии состоится 10 сентября в Днепре. Павелко назвал такое решение "логичным и справедливым, учитывая перенесенный матч с турками в прошлом году".

Последний раз сборная Украины играла в Днепре в 2009 году в рамках квалификации чемпионата мира-2010, против Англии, тогда украинцы победили со счетом 1: 0.

Андрей Павелко также анонсировал первую игру сборной в Запорожье, в товарищеском матче против сборной Эстонии. Она состоится 14 ноября.