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Espreso.tvСпортНеймар начал актерскую карьеру

Неймар начал актерскую карьеру


фото: 9sportpro.com
Звездный футболист ПСЖ Неймар сыграл эпизодическую роль в сериале от Netflix

Об этом футболист сообщил в twitter.

Звезда европейского футбола Неймар начал актерскую карьеру, нападающий ПСЖ снялся в нескольких эпизодах известного испанского сериала "Бумажный дом" от Netflix. Сцены с участием футболиста были сняты зимой, во время перерыва в чемпионате Франции.

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