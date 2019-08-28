28 августа, 2019, 12:12

Звездный футболист ПСЖ Неймар сыграл эпизодическую роль в сериале от Netflix

Об этом футболист сообщил в twitter.

Звезда европейского футбола Неймар начал актерскую карьеру, нападающий ПСЖ снялся в нескольких эпизодах известного испанского сериала "Бумажный дом" от Netflix. Сцены с участием футболиста были сняты зимой, во время перерыва в чемпионате Франции.