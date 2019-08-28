Неймар начал актерскую карьеру
28 августа, 2019, 12:12
Звездный футболист ПСЖ Неймар сыграл эпизодическую роль в сериале от Netflix
Об этом футболист сообщил в twitter.
Звезда европейского футбола Неймар начал актерскую карьеру, нападающий ПСЖ снялся в нескольких эпизодах известного испанского сериала "Бумажный дом" от Netflix. Сцены с участием футболиста были сняты зимой, во время перерыва в чемпионате Франции.
Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês!- Neymar Jr (@neymarjr) 27 августа 2019 г.
Gracias @lacasadepapel ! # LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N
- Сообщалось, что ПСЖ предложил "Реалу", "Ювентусу" и "Манчестеру Юнайтед" забрать бразильского форварда Неймара в аренду.
- 12 августа главный тренер ПСЖ Тухель подтвердил, что французский клуб ведет переговоры о трансфере бразильского форварда Неймара
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