Джонсон попросит королеву приостановить работу парламента, - BBC
Об этом сообщает BBC.
Политический редактор BBC Лаура Куенсберг утверждает, что этот шаг позволит правительству Бориса Джонсона провести речь королевы - изложение планов правительства - 14 октября.
Но это означает, что депутаты вряд ли успеют принять любые законы, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября.
Идея приостановления работы парламента ранее вызвала споры, а критики заявили, что это помешает депутатам сыграть свою демократическую роль в процессе Brexit.
Лаура Куенсберг сказала, что только небольшое количество министров правительства знали о плане до объявления, и это неизбежно вызовет огромный скандал.
Британские парламентарии должны вернуться к работе в сентябре.
Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
Согласно опросу, большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой".
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