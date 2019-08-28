Джонсон попросит королеву приостановить работу парламента, - BBC

28 августа, 2019, 12:50

Правительство Британии попросит королеву приостановить работу парламента, начиная с середины сентября

Об этом сообщает BBC.

Политический редактор BBC Лаура Куенсберг утверждает, что этот шаг позволит правительству Бориса Джонсона провести речь королевы - изложение планов правительства - 14 октября.

Но это означает, что депутаты вряд ли успеют принять любые законы, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября.

Идея приостановления работы парламента ранее вызвала споры, а критики заявили, что это помешает депутатам сыграть свою демократическую роль в процессе Brexit.

Лаура Куенсберг сказала, что только небольшое количество министров правительства знали о плане до объявления, и это неизбежно вызовет огромный скандал.

Британские парламентарии должны вернуться к работе в сентябре.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.

Согласно опросу, большинство британцев поддерживает Brexit "любой ценой".