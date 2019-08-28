Должность вицеспикера получит кандидат от "Батькивщины" Кондратюк, - СМИ

28 августа, 2019, 14:33

Верховной Раде предложат выбрать вицеспикером представительницу "Батькивщины" Елену Кондратюк

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на собственные источники.

Кондратюк является депутатом Верховной Рады с 2007 года.

Кроме Кондратюк на эту должность самовыдвиженцы предложили Ирину Констанкевич, а фракция "ЕС" - Мустафу Джемилева.