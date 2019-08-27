Самовыдвиженцы предложили свою кандидатку на должность вице-спикера Рады

27 августа, 2019, 18:38

Избранные депутаты мажоритарщики-самовыдвиженцы определились по кандидатуре на должность вице-спикера Верховной Рады ІХ созыва

Об этом сообщил избранный депутат-самовыдвиженец Дмитрий Лубинец, передает Зеркало Недели.

"Как представитель народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны", - заявил Лубинец.

Ирина Констанкевич победила на 23 одномандатном избирательном участке (Волынская область). В 2016 году она выиграла на том же округе. Констанкевич член партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП".