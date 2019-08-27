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Espreso.tvОбществоФракция "ЕС" предложила Джемилева на должность вице-спикера

Фракция "ЕС" предложила Джемилева на должность вице-спикера

Партия "Европейская солидарность" выдвинула кандидатуру лидера крымских татар Мустафы Джемилева на должность заместителя председателя Верховной Рады

Об этом сообщил новоизбранный народный депутат от "евросолидарности" Артур Герасимов, передает Укринформ.

"Сегодня состоялось заседание фракции политической партии" Европейская солидарность", политической силы Петра Порошенко, и единогласно, при одном воздержавшемся, мы приняли решение выдвигать на должность вице-спикера украинскую легенду Мустафу Джемилева", - сказал Герасимов.

По его словам, эта позиция политсилы была доведена до представителей других политсил в парламенте.

"Мы передали письменно это представление руководителю подготовительной группы, и сегодня, я думаю, это может быть вынесено на заседание подготовительной группы и может быть принято решение", - добавил Герасимов.

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