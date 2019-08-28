Апелляционный суд оставил владельца гостиницы "Токио Стар" под стражей

28 августа, 2019, 16:45

28 августа коллегия Апелляционного суда Одесской области продолжила рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного

Об этом сообщает Укринформ.

Адвокаты подсудимого просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую. Суд отменил решение Киевского райсуда Одессы, но одновременно санкционировал содержание Черного в течение 60 суток в СИЗО.

"Изучив доводы сторон обвинения и защиты, коллегия судей решила - отменить решение суда первой инстанции в отношении подсудимого Черного. В то же время коллегия судей постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - озвучил решение судья Александр Толкаченко.

Судьи признали убедительными аргументы стороны обвинения, которая настаивала, что Черный обоснованно подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшей гибель людей. Полностью решение суда будет обнародовано 2 сентября, уточнил судья.

Кроме того, прокуроры Одесской облпрокуратуры считают, что суду предоставлены достаточные основания для содержания подсудимого Черного под стражей на период досудебного следствия, так как он является гражданином США и может покинуть территорию Украины.

"Во время обысков обнаружен паспорт гражданина США Черного. Также установлено, что совладелец гостиницы "Токио Стар" Сергей Дурач уже покинул территорию Украины. Кроме того, ранее установлено, что отель осуществлял незаконную деятельность: еще в 2012 году инспекция облуправления ГСЧС запретила деятельность гостиницы "Токио Стар", поскольку администрация заведения не придерживалась норм пожарной безопасности. Известно также, что помещение в здании на ул. Водопроводной, 1а не могут использоваться как гостиница", - выразила позицию обвинения прокурор Оксана Моско.

Помимо того, представитель облпрокуратуры Евгений Антощук заметил, что пока следствие не определило, какие именно требования пожарной безопасности не соблюдены в гостинице "Токио Стар", но эксперты это выяснят в ходе следствия. По их предварительному заключению, "причиной пожара может быть короткое замыкание в электророзетке".

Со своей стороны, адвокат подсудимого Денис Пономаренко заявил после оглашения постановления Апелляционного суда, что не может его комментировать, потому что "суд не объявил полного решения". Но все слышали доказательства защиты в суде, а прокурор, по мнению адвоката, свою позицию не доказал.

В дополнение, защитники Черного заявили, что еще не доказано, что их подзащитный является бенефициарным владельцем отеля. А сам Черный возразил, что является бенефициарным владельцем или директором гостиницы. И заявил, что по совету адвоката не будет отвечать на вопросы прокуроров, которые нарушали его права, а только давать показания суду.

"Могу сказать, что помещение отеля "Токио Стар" соответствуют всем нормам законодательства и принятые в эксплуатацию, а документы подписаны уполномоченными лицами", - добавил Черный.