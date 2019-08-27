Зеленский определился с премьер-министром, - СМИ

27 августа, 2019, 12:19

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники.

Еще словам собеседников, в среду Зеленский и руководство ОПГ проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию Президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество", - объясняет природу собеседований министров один из источников.

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Ранее бывший бизнес-партнер президента олигарх Игорь Коломойский заявлял, что среди главных претендентов на кресло будущего премьер-министра является Гончарук.