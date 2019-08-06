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Espreso.tvОбществоКоломойский назвал фаворитов на кресло премьера

Коломойский назвал фаворитов на кресло премьера


фото: REUTERS
Миллиардер Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность главы Кабинета министров Украины

Об этом он рассказал в интервью " РБК ".

По словам Коломойского, фаворитами на пост премьера является исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и гендиректор инвесткомпании AYA Capital и заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"В фаворитах гонки - Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - отметил он.

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