Коломойский назвал фаворитов на кресло премьера

6 августа, 2019, 14:14

Миллиардер Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность главы Кабинета министров Украины

Об этом он рассказал в интервью " РБК ".

По словам Коломойского, фаворитами на пост премьера является исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и гендиректор инвесткомпании AYA Capital и заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"В фаворитах гонки - Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - отметил он.