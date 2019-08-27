Советник Трампа анонсировал свой визит в Киев

27 августа, 2019, 08:22

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал свой визит в Киев

"Президент (Дональд Трамп - ред.) провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду мои будущие встречи с нашими партнерами в Киеве ", - написал Болтон в Twitter.

Впрочем конкретных дат посещения Украины и состав делегации он пока не уточнил.

Болтон также выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видения создания более сильной и процветающей Украины", - отметил Болтон.