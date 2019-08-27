Советник Трампа анонсировал свой визит в Киев
"Президент (Дональд Трамп - ред.) провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду мои будущие встречи с нашими партнерами в Киеве ", - написал Болтон в Twitter.
Впрочем конкретных дат посещения Украины и состав делегации он пока не уточнил.
Болтон также выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видения создания более сильной и процветающей Украины", - отметил Болтон.
- Напомним, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных Белого дома сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич" , так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
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Компания "Мотор Сич" - украинский лидер по производству и ремонту двигателей для самолетов и вертолетов - в прошлом году продала китайским заказчикам продукции на $ 450 млн . Кроме того китайская сторона 25% акций этого предприятия.
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В свою очередь СБУ не допустила окончательную продаже контрольного пакета акций запорожского предприятия "Мотор Сич" в Китай. С этой целью следователи СБУ обратились в суд с просьбой об аресте около 56% акций компании, которая в итоге была удовлетворена. Арест состоялся в рамках расследования, которое СБУ проводит по продаже пакета акций запорожского предприятия известному китайском миллиардеру Ван Цзин. Дело возбуждено по статье "диверсия", одной из санкций которой является конфискация имущества обвиняемого. Таким образом, итогом данного расследования может стать переход контроля над "Мотор Сич" государству.
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