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Espreso.tvСпортСвитолина стала на шаг ближе к Большому шлему

Свитолина стала на шаг ближе к Большому шлему


фото: ukrinform
Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно победила в первом поединке на турнире US Open-2019

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина уверенно начала очередной турнир Большого шлема US Open-2019. Свитолина победила представительницу США Уитни Осигве.

В первом сете Элина выиграла 6: 1, а второй завершился победой для Украинской со счетом 7: 5.

Добавим, что Леся Цуренко сняла свою кандидатуру с турнира в связи с травмой.

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