Свитолина стала на шаг ближе к Большому шлему
27 августа, 2019, 11:29
Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно победила в первом поединке на турнире US Open-2019
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина уверенно начала очередной турнир Большого шлема US Open-2019. Свитолина победила представительницу США Уитни Осигве.
В первом сете Элина выиграла 6: 1, а второй завершился победой для Украинской со счетом 7: 5.
Добавим, что Леся Цуренко сняла свою кандидатуру с турнира в связи с травмой.
- 13 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская победила експершу ракетку мира датчанки Каролин Возняцки.
- Недавно украинская теннисистка Элина Свитолина попала в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.
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