Украинская теннисистка победила экс-первую ракетку мира
13 августа, 2019, 11:23
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки
Об этом сообщает Еспресо.TV
В первом круге турнира WTA Premier 5 в Цинциннати (США), 19-летняя Даяна Ястремская победила 29-летнюю Каролин Возняцки. Украинка, которая является 32-й ракеткой мира, переиграла соперницу из Дании со счетом - 6: 4, 6: 4.
В 2010 году Каролин Возняцки была первой ракеткой мира, а в 2018-м выиграла турнир Большого Шлема в Австралии.
Следующей соперницей Ястремской будет сто пятьдесят третьей ракетка мира, 34-летняя россиянка Светлана Кузнецова.
What a point to end the match! @D_Yastremska defeats Wozniacki 6-4, 6-4 #CincyTennis pic.twitter.com/Lqo2cuxZMC- WTA (@WTA) August 13, 2019
- 8 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская на турнире WTA в Торонто победила бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси.
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