Украинская теннисистка победила экс-первую ракетку мира

13 августа, 2019, 11:23

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки

Об этом сообщает Еспресо.TV

В первом круге турнира WTA Premier 5 в Цинциннати (США), 19-летняя Даяна Ястремская победила 29-летнюю Каролин Возняцки. Украинка, которая является 32-й ракеткой мира, переиграла соперницу из Дании со счетом - 6: 4, 6: 4.

В 2010 году Каролин Возняцки была первой ракеткой мира, а в 2018-м выиграла турнир Большого Шлема в Австралии.

Следующей соперницей Ястремской будет сто пятьдесят третьей ракетка мира, 34-летняя россиянка Светлана Кузнецова.