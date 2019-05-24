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Espreso.tvМирКитай стремится получить украинские технологии для обновления своей армии, - Washington Post

Китай стремится получить украинские технологии для обновления своей армии, - Washington Post


фото: REUTERS
Китай проводит экономическую экспансию в Украину и в следующем году может стать крупнейшим торговым партнером для Киева

Об этом пишет издание The Washington Post.

По информации издания, это произошло в результате агрессии Кремля в Украине и отказа украинских предприятий от сотрудничества с Россией.

Инвесторы из США и ЕС не спешили заполнить этот экономический вакуум и оживить сотрудничество с Киевом, а вот Пекин увидел в этом новые возможности и начал выстраивать хороший имидж среди украинцев, пишут журналисты, в частности подарив Украине машины для скорой помощи и спасателей, медицинское оборудование и инвестируя в инфраструктуру.

Положительно о более тесных экономических связях с Китаем отзывается и новый президент Украины Владимир Зеленский. В мае он встретился с послом Китая.

Одним из предприятий, больше всех сотрудничающих с Поднебесной, стала компания "Мотор Сич" - лидер по производству и ремонту двигателей для самолетов и вертолетов. Как пишет The Washington Post, Китай не только стал основным заказчиком для запорожского предприятия, купив продукции производителя на 450 млн долларов, но и имеет 25% акций "Мотор Сич".

Кроме того, Пекин заключил с авиапроизводителями соглашение о строительстве завода в Китае, для чего туда пригласили более тысячи украинских инженеров с семьями. Для них там планируют построить отдельный городок - с украинской церковью и детским садом.

Таким образом и происходит "утечка мозгов" из Украины, напоминает издание. Об этой проблеме во время своей кампании говорил Владимир Зеленский, а в своей инаугурационной речи он призвал украинских эмигрантов вернуться в Украину.

Между тем, американская сторона, пишет издание, не слишком довольна такой тесным сотрудничеством. "США не выступают против экономического и технологического развития Китая законными путями", - прокомментировали в госдепе.

Издание напоминает, что экономическое положение Украины не позволяет мыслить стратегически, поэтому каких-либо инвесторов здесь только приветствуют. Однако, рано или поздно Киев окажется перед выбором: "Украина не может вечно проводить экономическую интеграцию с Китаем, двигаясь при этом на Запад".

 
 
 
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