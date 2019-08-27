Парубий подписал избирательный кодекс
Об этом он сообщил в Twitter.
"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс", - написал Парубий.
Отметим, что теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. "За" проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Принятый документ объединяет 5 действующих законов: "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей".
Он состоит из трех книг - общие принципы проведения всех выборов, общенациональные выборы (президентские и парламентские) и порядок проведения местных выборов.
Председатель профильного комитета Верховной Рады @verkhovna_rada сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс. Спасибо каждому народному депутату, который проголосовал за Избирательный кодекс! pic.twitter.com/XSH00homBR- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) August 27, 2019
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