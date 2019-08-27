27 августа, 2019, 15:58

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал избирательный кодекс с открытыми списками

Об этом он сообщил в Twitter.

"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс", - написал Парубий.

Отметим, что теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. "За" проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Принятый документ объединяет 5 действующих законов: "О выборах народных депутатов Украины", "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "О Центральной избирательной комиссии" и "О Государственном реестре избирателей".

Он состоит из трех книг - общие принципы проведения всех выборов, общенациональные выборы (президентские и парламентские) и порядок проведения местных выборов.