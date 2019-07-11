Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками
Об этом сообщает Еспреcо.TV.
За проект Избирательного кодекса ( законопроект №3112-1 ) проголосовали 230 народных депутатов.
Инициаторами законопроекта стали Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец.
29 мая председатель рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко заявил, что к документу было подано 4 тыс. 307 поправок от 101 субъекта. Рассмотрение поправок к законопроекту длилось месяц.
Новый кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми избирательными списками и в случае принятия эти новации будут касаться не ближайших выборов, а уже следующих.
В бюллетене будет две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты по партийному списку". В них надо будет записать порядковый номер партии, и кандидата из нее. Если кандидат в народные депутаты наберет соответствующее количество голосов избирателей, он сможет переместиться вверх по списку, или наоборот опуститься вниз.
Как отметил во время презентации Избирательного кодекс 8 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Избирательный кодекс предлагает новую философию подхода и наиболее современные разработки, заимствованные у европейских коллег относительно открытых избирательных списков.
"Политическая сила, идя на выборы, по каждому региональному округу предлагает проголосовать не только за свою программу, а дает перечень кандидатов в депутаты, из которых граждане Украины, придя на избирательные участки, могут выбрать тех людей, которым они доверяют, которые имеют поддержку в этом регионе. То есть если в партийном офисе был составлен список, граждане имеют право изменить его во время проведения избирательной кампании ", - сказал Парубий.
- Отметим, что Избирательный кодекс регулирует проведение не только парламентских, а и президентских и местных выборов.
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