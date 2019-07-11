Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками

11 июля, 2019, 12:12

Верховная Рада в четверг, 11 июля, завершила рассмотрение проекта Избирательного кодекса

Об этом сообщает Еспреcо.TV.

За проект Избирательного кодекса ( законопроект №3112-1 ) проголосовали 230 народных депутатов.

Перед этим председатель ВР Андрей Парубий на протяжении часа многократно ставил на голосование предложение о возвращении к правкам в кодекс. Каждый раз это предложение собирало больше 200 голосов, но меньше необходимых 226. В конце концов за возвращение к правкам проголосовали 227 нардепов.

Инициаторами законопроекта стали Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец.

29 мая председатель рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко заявил, что к документу было подано 4 тыс. 307 поправок от 101 субъекта. Рассмотрение поправок к законопроекту длилось месяц.

Новый кодекс предусматривает введение пропорциональной избирательной системы с открытыми избирательными списками и в случае принятия эти новации будут касаться не ближайших выборов, а уже следующих.

В бюллетене будет две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты по партийному списку". В них надо будет записать порядковый номер партии, и кандидата из нее. Если кандидат в народные депутаты наберет соответствующее количество голосов избирателей, он сможет переместиться вверх по списку, или наоборот опуститься вниз.

Как отметил во время презентации Избирательного кодекс 8 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Избирательный кодекс предлагает новую философию подхода и наиболее современные разработки, заимствованные у европейских коллег относительно открытых избирательных списков.

"Политическая сила, идя на выборы, по каждому региональному округу предлагает проголосовать не только за свою программу, а дает перечень кандидатов в депутаты, из которых граждане Украины, придя на избирательные участки, могут выбрать тех людей, которым они доверяют, которые имеют поддержку в этом регионе. То есть если в партийном офисе был составлен список, граждане имеют право изменить его во время проведения избирательной кампании ", - сказал Парубий.