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Espreso.tvСпортК Шапаренко появился интерес от европейских клубов

К Шапаренко появился интерес от европейских клубов


фото: ua-football
Украинский хавбек "Динамо" Николай Шапаренко попал в сферу интересов венгерского "Фехервара"

Об этом сообщает "ТаТоТаке" .

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко заслужил к себе интерес от европейских клубов. Хавбек попал в шорт-лист венгерского "Фехервара", за который выступает украинец Иван Петряк.

К 20-летнего Шапаренко также присутствует интерес от клубов из высших дивизионов Италии, Испании и Бельгии. Однако названия команд пока не сообщаются.

Николай Шапаренко провел в составе "Динамо" 54 матча, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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