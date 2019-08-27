К Шапаренко появился интерес от европейских клубов

27 августа, 2019, 13:28

Украинский хавбек "Динамо" Николай Шапаренко попал в сферу интересов венгерского "Фехервара"

Об этом сообщает "ТаТоТаке" .

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко заслужил к себе интерес от европейских клубов. Хавбек попал в шорт-лист венгерского "Фехервара", за который выступает украинец Иван Петряк.

К 20-летнего Шапаренко также присутствует интерес от клубов из высших дивизионов Италии, Испании и Бельгии. Однако названия команд пока не сообщаются.

Николай Шапаренко провел в составе "Динамо" 54 матча, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.