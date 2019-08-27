К Шапаренко появился интерес от европейских клубов
27 августа, 2019, 13:28
Украинский хавбек "Динамо" Николай Шапаренко попал в сферу интересов венгерского "Фехервара"
Об этом сообщает "ТаТоТаке" .
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко заслужил к себе интерес от европейских клубов. Хавбек попал в шорт-лист венгерского "Фехервара", за который выступает украинец Иван Петряк.
К 20-летнего Шапаренко также присутствует интерес от клубов из высших дивизионов Италии, Испании и Бельгии. Однако названия команд пока не сообщаются.
Николай Шапаренко провел в составе "Динамо" 54 матча, забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
- 19 августа киевское "Динамо" проигнорировало трансферное предложение "Црвены Звезды" по хавбеку Николаю Шарапенку.
- 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" был назначен Алексей Михайличенко .
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