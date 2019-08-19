"Динамо" игнорирует предложения по Шапаренко
19 августа, 2019, 17:49
Киевское "Динамо" проигнорировало трансферное предложение "Црвены Звезды" по хавбеку Николаю Шапаренко
Об этом сообщает FC Dynamo Nation .
Руководство "Црвены Звезды" обратилась в киевское "Динамо" по поводу трансфера Николая Шапаренко, однако не получило ответа от Игоря Суркиса. Сербы давали киевлянам время до 17 августа, но "Динамо" предложение проигнорировало.
18 августа "Црвена Звезда" подписала универсального полузащитника Матео Гарсию из "Лас-Пальмас" за 1,5 млн евро, в качестве альтернативы Шапаренко.
- 15 августа новым главным тренером киевского "Динамо" было назначен Алексей Михайличенко.
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