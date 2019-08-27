Экс-игрок "Днепра" близок к переходу в клуб Фонсеки
27 августа, 2019, 14:16
Экс-игрок "Днепра" и сборной Хорватии Никола Калинич согласовал контракт с итальянской "Ромой"
Об этом сообщает AS.
Ексфорвард "Днепра" и "Милана" Никола Калинич согласовал контракт с итальянской "Ромой" Пауло Фонсеки, о чем стороны вскоре объявят официально.
31-летний Калинич присоединился к "Атлетико" летом 2018-го, перейдя из "Милана" за 14,5 млн евро. В прошлом сезоне нападающий провел 24 поединка в футболке испанцев, отметившись четыре раза и отдав один ассист.
- 12 августа итальянская "Рома", которую тренирует екстренер "Шахтера" Паоло Фонсека , победила в товарищеском матче испанский "Реал".
- Напомним, 11 июня португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы" .
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