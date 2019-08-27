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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Днепра" близок к переходу в клуб Фонсеки

Экс-игрок "Днепра" близок к переходу в клуб Фонсеки


фото: dynamo.kiev.ua
Экс-игрок "Днепра" и сборной Хорватии Никола Калинич согласовал контракт с итальянской "Ромой"

Об этом сообщает AS.

Ексфорвард "Днепра" и "Милана" Никола Калинич согласовал контракт с итальянской "Ромой" Пауло Фонсеки, о чем стороны вскоре объявят официально.

31-летний Калинич присоединился к "Атлетико" летом 2018-го, перейдя из "Милана" за 14,5 млн евро. В прошлом сезоне нападающий провел 24 поединка в футболке испанцев, отметившись четыре раза и отдав один ассист.

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