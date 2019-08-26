Заработал второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей
Об этом сообщает DW.
Сообщается, что санкции касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, которые контролируются Министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия, а также участия американских банков в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов российскому правительству.
Кроме того, администрация США призвала международные финансовые организации отказаться от предоставления и продления любых кредитов для России, а также финансовой и технической помощи.
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Напомним, 2 августа американские СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России. На фоне этих сообщений доллар и евро в РФ заметно подорожали.
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3 августа Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей. Они будут действовать не менее одного года.
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