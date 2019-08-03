Стало известно, что предусматривает второй пакет американских санций против России, принятый в ответ на отравление Скрипалей

3 августа, 2019, 12:51

Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей. Они вступят в силу после 17 августа 2019 года и будут действовать не менее одного года

Вашингтон, в частности, будет выступать против предоставления любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Кроме того, санкции предусматривают запрет американским банкам участвовать в первичной продаже российского суверенного долга не в рублях и выдавать нерубльовые займы российской власти, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

США также вводят дополнительные экспортные ограничения для материалов, которые могут подпадать под положения о нераспространении химического и биологического оружия.

Согласно сообщению Госдепа, новые меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса, то есть 17 августа, и будут действовать по меньшей мере 12 месяцев.

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В ведомстве подсчитали, что в результате введения новых санкций торговые связи России и США могут сократиться на миллиарды долларов.

Как отметила в своем Twitter пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, новый пакет экономических ограничений обусловлен тем, что Россия "не взяла на себя ответственность (за отравления Скрипаля - ред.) и не отказалась от применения химического оружия".

По условиям американской стороны, новые санкции могут быть отменены, если Россия под контролем инспекторов гарантирует отказаться от использования химического оружия и согласится выплатить компенсации пострадавшим от отравления.

The US today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons . pic.twitter.com/sAmaWV4PJC - Morgan Ortagus (@statedeptspox) 3 августа 2019 г.