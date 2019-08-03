Стало известно, что предусматривает второй пакет американских санций против России, принятый в ответ на отравление Скрипалей
Вашингтон, в частности, будет выступать против предоставления любого кредита, финансовой или технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Кроме того, санкции предусматривают запрет американским банкам участвовать в первичной продаже российского суверенного долга не в рублях и выдавать нерубльовые займы российской власти, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .
США также вводят дополнительные экспортные ограничения для материалов, которые могут подпадать под положения о нераспространении химического и биологического оружия.
Согласно сообщению Госдепа, новые меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса, то есть 17 августа, и будут действовать по меньшей мере 12 месяцев.
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В ведомстве подсчитали, что в результате введения новых санкций торговые связи России и США могут сократиться на миллиарды долларов.
Как отметила в своем Twitter пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, новый пакет экономических ограничений обусловлен тем, что Россия "не взяла на себя ответственность (за отравления Скрипаля - ред.) и не отказалась от применения химического оружия".
По условиям американской стороны, новые санкции могут быть отменены, если Россия под контролем инспекторов гарантирует отказаться от использования химического оружия и согласится выплатить компенсации пострадавшим от отравления.
The US today is announcing a 2nd round of sanctions on #Russia after its use of a #novichok nerve agent in the assassination attempt on Sergei and Yulia Skripal in March 2018. Russia has failed to take responsibility and has not disavowed use of chemical weapons . pic.twitter.com/sAmaWV4PJC- Morgan Ortagus (@statedeptspox) 3 августа 2019 г.
- В пятницу американские СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России. На фоне этих сообщений доллар и евро в РФ заметно подорожали.
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