Трамп подписал указ о втором пакете санкций против РФ за отравление Скрипаля, - СМИ
Об этом пишет Европейская правда.
В начале этой недели лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол призвали Трампа в письме ввести второй пакет санкций против РФ.
Не уточняется, о каких именно санкциях говорится. В 2018 году администрация Трампа ввела первый пакет санкций по делу отравления в Солсбери. Закон требовал, что президент должен ввести второй раунд санкций, если окажется невозможным установить, что РФ прекратила использование химического оружия.
Американские спецслужбы не нашли такого подтверждения в отношении России, которая продолжает отрицать свою ответственность за атаку на Скрипалей.
Белый дом пока воздерживается от комментариев.
- 5 марта 2018 в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализировані с отравлением неизвестным веществом.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки .
- А уже 13 сентября 2018 г. на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали , что ездили в Солсбери с туристическими целями.
- Журналисты выяснили, что "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипаля, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
- Исследовательская группа Bellingcat сообщила, что полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов) участвовал в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.
- Также расследователи сообщили, что настоящее имя и фамилия Петрова - Александр Мишкин , и он - сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ).
- В очередном расследовании журналисты нашли третьего подозреваемого - Сергея Федотова.
- Позже оказалось, что в деле есть четвертый подозреваемый - тоже из ГРУ.
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