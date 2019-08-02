Трамп подписал указ о втором пакете санкций против РФ за отравление Скрипаля, - СМИ

2 августа, 2019, 09:48

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в деле отравления Сергея и Юлии Скрипалей

Об этом пишет Европейская правда.

В начале этой недели лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол призвали Трампа в письме ввести второй пакет санкций против РФ.

Не уточняется, о каких именно санкциях говорится. В 2018 году администрация Трампа ввела первый пакет санкций по делу отравления в Солсбери. Закон требовал, что президент должен ввести второй раунд санкций, если окажется невозможным установить, что РФ прекратила использование химического оружия.

Американские спецслужбы не нашли такого подтверждения в отношении России, которая продолжает отрицать свою ответственность за атаку на Скрипалей.

Белый дом пока воздерживается от комментариев.