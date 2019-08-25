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Espreso.tvОбщество"Укравтодор" объяснил, кто виноват в обрушении моста в Харькове

"Укравтодор" объяснил, кто виноват в обрушении моста в Харькове

Обрушение моста вблизи кольцевой дороги в Харькове вызвала перегружена фура

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора", передает Еспресо.TV.

"Согласно экспертизе ХАДИ (Харьковского автодорожного института, - ред.), проведенной в мае 2018 года, транспортное сооружение (построено в 1977 году) квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных не относилось. По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции", - отметили в ведомстве.

Об этом, в частности, свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения.

  • Напоминаем, утром в воскресенье, 25 августа 2019 года, харьковчане сообщили о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.
  • К счастью, никто не пострадал.
  • Позже была названа причина данного инцидента.
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