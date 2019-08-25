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Espreso.tvОбществоВблизи Харьковской окружной дороги обрушился мост

Вблизи Харьковской окружной дороги обрушился мост

Утром в воскресенье, 25 августа 2019 года, харьковские водители сообщили в соцсетях о техногенной аварии рядом с местной объездной дорогой

По дороге из "Баварии" на ЛОСК провалилась часть бетонного перекрытия моста, информирует Еспресо.TV со ссылкой на сообщество Харьков 1654 .

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