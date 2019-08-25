Вблизи Харьковской окружной дороги обрушился мост
25 августа, 2019, 10:06
Утром в воскресенье, 25 августа 2019 года, харьковские водители сообщили в соцсетях о техногенной аварии рядом с местной объездной дорогой
По дороге из "Баварии" на ЛОСК провалилась часть бетонного перекрытия моста, информирует Еспресо.TV со ссылкой на сообщество Харьков 1654 .
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