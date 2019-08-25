Названа причина обрушения моста на окраине Харькова

25 августа, 2019, 11:56

Причиной обрушения моста на окружной дороге под Харьковом может быть его перегрузка

Об этом рассказал заместитель начальника областной Службы автомобильных дорог Сергей Пляка, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на UA Харьков .

Он говорит, что по норме нагрузки на государственных дорогах не должна превышать 40 тонн. Было превышение нормы - выяснит комиссия.

Сейчас на мосту работают специалисты по автомобильно-дорожного университета, добавил Пляка.

ЧП произошло сегодня утром

Как отмечает полиция Харьковщины, 25 августа в 8:46 в Новобаварский отдел полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто.