Названа причина обрушения моста на окраине Харькова
Об этом рассказал заместитель начальника областной Службы автомобильных дорог Сергей Пляка, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на UA Харьков .
Он говорит, что по норме нагрузки на государственных дорогах не должна превышать 40 тонн. Было превышение нормы - выяснит комиссия.
Сейчас на мосту работают специалисты по автомобильно-дорожного университета, добавил Пляка.
ЧП произошло сегодня утром
Как отмечает полиция Харьковщины, 25 августа в 8:46 в Новобаварский отдел полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.
По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто.
- Первым о том, что произошло, сообщили пользователи соцсетей .
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