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Espreso.tvОбществоНазвана причина обрушения моста на окраине Харькова

Названа причина обрушения моста на окраине Харькова


фото: YouTube
Причиной обрушения моста на окружной дороге под Харьковом может быть его перегрузка

Об этом рассказал заместитель начальника областной Службы автомобильных дорог Сергей Пляка, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на UA Харьков .

Он говорит, что по норме нагрузки на государственных дорогах не должна превышать 40 тонн. Было превышение нормы - выяснит комиссия.

Сейчас на мосту работают специалисты по автомобильно-дорожного университета, добавил Пляка.

ЧП произошло сегодня утром

Как отмечает полиция Харьковщины, 25 августа в 8:46 в Новобаварский отдел полиции от оператора «102» поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Пострадавших нет. Движение транспорта перекрыто.

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