В "Мотор Сич" отреагировали на информацию о покупке завода Китаем

24 августа, 2019, 14:54

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) соглашение о покупке более 50% акций завода "Мотор Сич"

Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, передает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное ТВ .

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем", - отметил Малыш.

При этом он не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.