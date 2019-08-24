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Espreso.tvОбществоВ "Мотор Сич" отреагировали на информацию о покупке завода Китаем

В "Мотор Сич" отреагировали на информацию о покупке завода Китаем


фото: wikimedia.org
Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) соглашение о покупке более 50% акций завода "Мотор Сич"

Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш, передает Еспресо.TV со ссылкой на Общественное ТВ .

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем", - отметил Малыш.

При этом он не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.

  • Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон якобы пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия "Мотор Сич", так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
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