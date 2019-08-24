Туск считает нужным пригласить Украину на следующий саммит G7
Об этом в Twitter сообщил журналиста ВВС Рус Аткинс, передает Еспресо.TV .
По его словам, Туск осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки".
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Вместе с тем президент Европейского совета заявил, что "лучше пригласить Украину в следующем году".
Выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице, Туск отметил, что "причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуально".
Саммит государств Большой семерки открывается сегодня, 24 августа 2019 года, во французском курортном городке Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до понедельника, 26 августа.
Справка
Россию исключили из состава G8 с начала вооруженного вторжения РФ в Украину.
- Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.
- Вернуть РФ в G7, снова предоставив группе статуса "Большой восьмерки", перед этим еще раз предложил Дональд Трамп .
- В свою очередь правительство Германии считает подобное решение преждевременным .
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