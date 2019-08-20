//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп говорит, что поддержал бы возвращение России в G8

Трамп говорит, что поддержал бы возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно поддержал бы возвращение России в Большую восьмерку (G8)

Об этом сообщает AFP.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение к формату G8 и участие в ней России возможно после урегулирования конфликта в Украине.

  • Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

20 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать