Трамп говорит, что поддержал бы возвращение России в G8

20 августа, 2019, 22:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно поддержал бы возвращение России в Большую восьмерку (G8)

Об этом сообщает AFP.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение к формату G8 и участие в ней России возможно после урегулирования конфликта в Украине.

#BREAKING Trump says could "certainly" support Russia return to G8 pic.twitter.com/whCiq8mSLN - AFP news agency (@AFP) August 20, 2019