Трамп говорит, что поддержал бы возвращение России в G8
20 августа, 2019, 22:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно поддержал бы возвращение России в Большую восьмерку (G8)
Об этом сообщает AFP.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение к формату G8 и участие в ней России возможно после урегулирования конфликта в Украине.
#BREAKING Trump says could "certainly" support Russia return to G8 pic.twitter.com/whCiq8mSLN- AFP news agency (@AFP) August 20, 2019
- Россия была исключена из Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма.
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