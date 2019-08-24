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Espreso.tvМирВозвращение к формату G8 пока не обсуждается, - Меркель

Возвращение к формату G8 пока не обсуждается, - Меркель


фото: ibtimes.co.uk
Перед началом саммита Большой семерки немецкие власти заявили, что возвращение в G7 России пока не целесообразно

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заявление пресс-службы канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили устранить Россию от группы в связи с оккупацией Крыма", - заявили в немецком правительстве.

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Кроме того, в заявлении отмечается, что расширение группы на основе общих ценностей возможно в любое время по соглашению "всех партнеров G7".

Саммит государств Большой семерки открывается сегодня, 24 августа 2019 года, во французском курортном городке Биарриц. Саммит с участием лидеров Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии продлится до понедельника, 26 августа.

Справка

Россию исключили из состава G8 с начала вооруженного вторжения РФ в Украину.

  • Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.
  • Вернуть РФ в G7, снова предоставив группе статус "Большой восьмерки", перед этим еще раз предложил Дональд Трамп .
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