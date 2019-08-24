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Espreso.tvОбществоПорошенко назвал сегодняшнюю ошибку Зеленского

Порошенко назвал сегодняшнюю ошибку Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко извинился перед военными за сегодняшнее отсутствие полноценного военного парада

По его словам, это является ошибкой нынешнего руководства страны, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеканал Прямой.

"Отдельная благодарность украинским воинам, нашим защитникам. Простите! Еще раз подчеркиваю, это не наша вина. Простите, что без парада! Это ошибка", - отметил он.

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По мнению Порошенко, Зеленский должен сделать выводы и уже в 2020 году обязательно провести парад на День Независимости.

"Я твердо убежден, что события сегодняшнего дня ярко доказали, что эту ошибку надо исправлять в следующем году. Альтернативы нет", - подытожил Порошенко.

 

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