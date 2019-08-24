Сегодня был урок для Зеленского, - профессор Алексей Гарань

24 августа, 2019, 13:44

Организованный общественностью Марш защитников Украины гораздо сильнее превышал организованную командой президента Ходу Достоинства - и по количеству участников, и по эмоциональному напряжению, и по масштабности

Об этом профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань заявил в эфире Еспресо.TV .

"Людей на Ходе, организованной общественностью, было гораздо больше. Колонна растянулась настолько, что нельзя было дождаться ее конца", - отметил он.

Отказ офиса президента от проведения традиционного военного парада на День Независимости и дальнейшее решение провести торжества в "новом формате", по его мнению, были ошибочными решениями, поскольку есть огромное общественная потребность чествовать Героев войны с Росиеи, а также погибших и их семей.

"Это очень хорошее предостережение Зеленскому - думать, прежде чем принимать решение ради популярности", - подчеркнул Гарань.

Кроме того, он считает, что Зеленскому надо было остаться на Марш защитников.

"Я надеюсь, что он смотрел его в прямой трансляции", - добавил политолог.