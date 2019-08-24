Сегодня был урок для Зеленского, - профессор Алексей Гарань
Об этом профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань заявил в эфире Еспресо.TV .
"Людей на Ходе, организованной общественностью, было гораздо больше. Колонна растянулась настолько, что нельзя было дождаться ее конца", - отметил он.
Отказ офиса президента от проведения традиционного военного парада на День Независимости и дальнейшее решение провести торжества в "новом формате", по его мнению, были ошибочными решениями, поскольку есть огромное общественная потребность чествовать Героев войны с Росиеи, а также погибших и их семей.
"Это очень хорошее предостережение Зеленскому - думать, прежде чем принимать решение ради популярности", - подчеркнул Гарань.
Кроме того, он считает, что Зеленскому надо было остаться на Марш защитников.
"Я надеюсь, что он смотрел его в прямой трансляции", - добавил политолог.
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