Не работает официальный сайт президента
24 августа, 2019, 09:34
Утром в субботу, 24 августа 2019 года, в День Независимости Украины отсутствует доступ к официальному сайту главы государства
Доступ к president.gov.ua отсутствует с 07:00.
На запросы ресурс не отвечает.
- Напомним, в 08:00 в Софии Киевской состоялся молебен за Украину . К нему присоединился пятый украинский президент Петр Порошенко .
- Действующего главы государства Владимира Зеленского там не было, зато он возглавил Шествие Достоинства , которое началось в 09:30 на столичной Аллее Небесной Сотни.
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