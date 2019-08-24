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Espreso.tvОбществоНе работает официальный сайт президента

Не работает официальный сайт президента

Утром в субботу, 24 августа 2019 года, в День Независимости Украины отсутствует доступ к официальному сайту главы государства

Доступ к president.gov.ua отсутствует с 07:00.

На запросы ресурс не отвечает.

  • Напомним, в 08:00 в Софии Киевской состоялся молебен за Украину . К нему присоединился пятый украинский президент Петр Порошенко .
  • Действующего главы государства Владимира Зеленского там не было, зато он возглавил Шествие Достоинства , которое началось в 09:30 на столичной Аллее Небесной Сотни.
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