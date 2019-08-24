Форма парада может быть разная, - Разумков о Ходе Достоинства
24 августа, 2019, 11:52
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что Хода Достоинства стала правильной заменой традиционному военному параду с техникой
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Сегодня парад тоже состоялся. Да, я считаю, что необходимо проводить такие мероприятия во время празднования национальных праздников. И сегодня это тоже было, считаю, что это хорошо", - сказал политик.
На замечание, что празднование прошло без прохождения колонн военнослужащих с техникой, Разумков добавил: "Парад был, и это важно. А форма проведения парада может быть разная, когда с техникой, когда нет".
- Торжественную Ходу Достоинства на День Независимости 24 августа 2019 года президент Владимир Зеленский предложил начать с минуты молчания в честь погибших на Майдане Независимости зимой 2013-2014 годов.
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