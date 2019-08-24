Хода Достоинства на Майдане началась с чествования Героев Небесной Сотни
24 августа, 2019, 09:46
Торжественную Ходу Достоинства в День Независимости, 24 августа 2019 года, президент Владимир Зеленский предложил начать с минуты молчания в честь погибших на Майдане Незалежности во время событий зимы 2013-2014 года
Об этом передает Еспресо.TV .
"Уважаемые украинцы! Мы начинаем День Независимости с места, где именно ради сохранения Независимости Украины лучшие сыновья и дочери отдали свою жизнь, свое будущее ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем: "Спасибо!". Вечная память погибшим", - отметил глава государства.
После выступления Зеленского была минута молчания.
А после минуты молчания прозвучало сто ударов колоколов в память о Героях Небесной Сотни.
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