//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХода Достоинства на Майдане началась с чествования Героев Небесной Сотни

Хода Достоинства на Майдане началась с чествования Героев Небесной Сотни

Торжественную Ходу Достоинства в День Независимости, 24 августа 2019 года, президент Владимир Зеленский предложил начать с минуты молчания в честь погибших на Майдане Незалежности во время событий зимы 2013-2014 года

Об этом передает Еспресо.TV .

"Уважаемые украинцы! Мы начинаем День Независимости с места, где именно ради сохранения Независимости Украины лучшие сыновья и дочери отдали свою жизнь, свое будущее ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем: "Спасибо!". Вечная память погибшим", - отметил глава государства.

После выступления Зеленского была минута молчания.

А после минуты молчания прозвучало сто ударов колоколов в память о Героях Небесной Сотни.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 августа, 2019 суббота

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

24 августа, 2019 суббота

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать