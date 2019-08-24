Хода Достоинства на Майдане началась с чествования Героев Небесной Сотни

24 августа, 2019, 09:46

Об этом передает Еспресо.TV .

"Уважаемые украинцы! Мы начинаем День Независимости с места, где именно ради сохранения Независимости Украины лучшие сыновья и дочери отдали свою жизнь, свое будущее ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем: "Спасибо!". Вечная память погибшим", - отметил глава государства.

После выступления Зеленского была минута молчания.

А после минуты молчания прозвучало сто ударов колоколов в память о Героях Небесной Сотни.