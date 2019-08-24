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Espreso.tvОбществоБолее тысячи человек образовали живую "вышиванковую цепь" ко Дню Независимости в Одессе

Более тысячи человек образовали живую "вышиванковую цепь" ко Дню Независимости в Одессе

Одесситы и гости города, одетые в вышиванки, провели сегодня, 24 августа 2019 года, в центре Одессы многотысячную акцию единения, приуроченную ко Дню Независимости Украины - они образовали, взявшись за руки, традиционную ежегодную "вышиванковую цепь"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Вышиванковая цепь" растянулась от Приморского бульвара до памятника "Золотое дитя" на морском вокзале. В акции единения приняли участие многие ветераны АТО, общественные активисты. Всего 1248 одесситов и гостей города ", - сказала пресс-секретарь оргкомитета мероприятия Дарья Полякова.

По ее словам, в рамках 11-го Вышиванкового фестиваля на Приморском бульваре открылась выставка и ярмарка вышиванок, а сразу после "Вышиванковой цепи" проведен "сине-желтый автопробег" по улицам Одессы.

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Кроме того, рядом с памятником Дюку разместили парты и был проведен массовый "Диктант по украинскому языку" под диктовку известного украинского писателя Любка Дереша. Результаты проверки диктанта будут опубликованы в понедельник. Победители получат грамоты и призы.

По случаю празднования Дня Независимости на Приморском бульваре также открыта художественная экспозиция произведений художника Александра Грекова "Квантовый скачок Шевченко", по улицам города в эти дни курсирует "патриотический трамвай", продолжаются другие праздничные мероприятия.

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