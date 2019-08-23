В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, развитие диалога с Зеленским выражается в "определенных контактах".
"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие соображений, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - цитирует Пескова РБК.
Песков напомнил, что Путин 19 августа заявил, что разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм.
Заявление Пескова прозвучало на фоне оживления разговоров в прессе о возможности проведения обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
По данным российских СМИ, Украина и Россия достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле 33 на 33 .
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.
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