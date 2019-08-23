Результаты по обмену пленных между РФ и Украиной могут быть в ближайшие дни, - Зеленский
23 августа, 2019, 12:11
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни
Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу, 23 августа, сообщает УНИАН.
"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - сказал он.
Президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.
"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", - сказал Зеленский.
- Напомним, 20 августа политзаключенные Балух, Клых, Кольченко, Гриб и Карпюк получили передачи в СИЗО.
- 21 августа сообщили, что пятеро украинских политзаключенных, отбывающих тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.
- Пленникам Кремля Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и Евгению Панову сделали передачи в СИЗО "Лефортово".
- Факт украинско-российских переговоров по обмену удерживаемых лиц подтвердил глава РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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