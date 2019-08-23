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Espreso.tvОбществоРезультаты по обмену пленных между РФ и Украиной могут быть в ближайшие дни, - Зеленский

Результаты по обмену пленных между РФ и Украиной могут быть в ближайшие дни, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни

Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу, 23 августа, сообщает УНИАН.

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - сказал он.

Президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.

"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", - сказал Зеленский.

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