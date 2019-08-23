23 августа, 2019, 12:11

Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу, 23 августа, сообщает УНИАН.

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - сказал он.

Президент подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.

"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", - сказал Зеленский.