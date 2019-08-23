"Ювентус" будет играть без тренера
23 августа, 2019, 12:50
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре пропустит ближайшие матчи клуба из-за ранее диагностированной болезни
Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре будет отсутствовать на скамейке запасных в стартовых двух матчах Серии А, из-за ранее диагностированной пневмонии. Хотя здоровье итальянского специалиста и улучшается, но для эффективности лечения менеджер пропустит до двух недель.
Первый поединок чемпионата Италии "Ювентус" проведет 24 августа на выезде против "Пармы". А в следующем туре туринцев ждет домашняя встреча с "Наполи" 31-го августа.
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