"Ювентус" будет играть без тренера

23 августа, 2019, 12:50

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре пропустит ближайшие матчи клуба из-за ранее диагностированной болезни

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре будет отсутствовать на скамейке запасных в стартовых двух матчах Серии А, из-за ранее диагностированной пневмонии. Хотя здоровье итальянского специалиста и улучшается, но для эффективности лечения менеджер пропустит до двух недель.

Первый поединок чемпионата Италии "Ювентус" проведет 24 августа на выезде против "Пармы". А в следующем туре туринцев ждет домашняя встреча с "Наполи" 31-го августа.