"Ювентус" объявил о трансфере талантливого защитника Европы

18 июля, 2019, 10:43

"Ювентус" объявил о переходе капитана Аякса Маттейса Де Лигта. Контракт рассчитан на 5 лет

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

В четверг 18 июля центральный защитник Маттейс Де Лигт официально перешел в "Ювентус". Нидерландский защитник успешно прошел медобследование и подписал контракт на 5 лет с зарплатой 10,5 млн евро - до 30 июня 2024-го. Туринцы заплатили за новичка 75 млн евро. Защитник стал очередным новичком "Ювентуса" после Аарона Рэмзи, Джанлуиджи Буффона, Адриена Рабье и Луки Пеллегрини.

На 19-летнего капитана "Аякса" претендовали многие топ-клубы - "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и другие, однако в итоге Де Лигт выбрал именно чемпионов Италии.

В сезоне-2018/19 Маттейс Де Лигт провел за "Аякс" 55 матчей, отметившись 7 голами и 4 голевыми передачами.