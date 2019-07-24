Роналду бросился защищать фанов и показал "прием кунг-фу" полицейскому

24 июля, 2019, 11:45

Футболист "Ювентуса" Кришитану Роналду во время предсезонного турне в Китае бросился защищать фанатов и прыгнул на полицейского

Об этом сообщает Sky Sports в Instagram.

Инцидент с Роналду произошел во время предсезонного турне "Ювентуса" в Китае. Во время тренировки туринцев несколько болельщиков выбежали на газон, а охранники и полицейские начали их выводить за пределы поля.

В ситуацию решил вмешаться португальский форвард. Роналду неожиданно прыгнул на одного из полицейских, который в ответ чуть не ударил футболиста.