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Espreso.tvСпортРоналду бросился защищать фанов и показал "прием кунг-фу" полицейскому

Роналду бросился защищать фанов и показал "прием кунг-фу" полицейскому


фото: El País
Футболист "Ювентуса" Кришитану Роналду во время предсезонного турне в Китае бросился защищать фанатов и прыгнул на полицейского

Об этом сообщает Sky Sports в Instagram.

Инцидент с Роналду произошел во время предсезонного турне "Ювентуса" в Китае. Во время тренировки туринцев несколько болельщиков выбежали на газон, а охранники и полицейские начали их выводить за пределы поля.

В ситуацию решил вмешаться португальский форвард. Роналду неожиданно прыгнул на одного из полицейских, который в ответ чуть не ударил футболиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronaldo jumping into a security guard following a pitch invasion at Juventus training in China ...

Публикация от Sky Sports (@skysports)

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