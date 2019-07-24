Роналду бросился защищать фанов и показал "прием кунг-фу" полицейскому
24 июля, 2019, 11:45
Футболист "Ювентуса" Кришитану Роналду во время предсезонного турне в Китае бросился защищать фанатов и прыгнул на полицейского
Об этом сообщает Sky Sports в Instagram.
Инцидент с Роналду произошел во время предсезонного турне "Ювентуса" в Китае. Во время тренировки туринцев несколько болельщиков выбежали на газон, а охранники и полицейские начали их выводить за пределы поля.
В ситуацию решил вмешаться португальский форвард. Роналду неожиданно прыгнул на одного из полицейских, который в ответ чуть не ударил футболиста.
Ronaldo jumping into a security guard following a pitch invasion at Juventus training in China ...
- 23 июля стали известно, что Криштиану Роналду избежал уголовной ответственности по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги.
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