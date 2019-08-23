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Espreso.tvСпорт"Фиорентина" ярко представила звездного француза

"Фиорентина" ярко представила звездного француза


фото: twitter
Итальянская "Фиорентина" устроила яркую шоу-программу для представления звездного новичка Франка Рибери

Об этом сообщает il Sito di Firenze в youtube.

Итальянская "Фиорентина" ярко представила новичка - знаменитого француза Франка Рибери. Над презентацией 36-летнего вингера трудились лучшие режиссеры и ивент-менеджеры Флоренции.

21 августа стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой в размере 4 млн евро в год. А футболист заявил, что планирует перезапустить карьеру в Италии.

36-летний Франк Рибери провел 425 матчей в составе мюнхенской "Баварии", забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.

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