"Фиорентина" ярко представила звездного француза
23 августа, 2019, 17:58
Итальянская "Фиорентина" устроила яркую шоу-программу для представления звездного новичка Франка Рибери
Об этом сообщает il Sito di Firenze в youtube.
Итальянская "Фиорентина" ярко представила новичка - знаменитого француза Франка Рибери. Над презентацией 36-летнего вингера трудились лучшие режиссеры и ивент-менеджеры Флоренции.
21 августа стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой в размере 4 млн евро в год. А футболист заявил, что планирует перезапустить карьеру в Италии.
36-летний Франк Рибери провел 425 матчей в составе мюнхенской "Баварии", забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.
- 21 августа известный французский футболист Франк Рибери рассказал, что роль футбольного агента в его переходе сыграл знаменитый нападающий "Фиорентины" Лука Тони.
- 8 августа на презентацию экс-футболиста "Барселоны" и ПСЖ Дани Алвеса в бразильском клубе "Сан-Паулу" пришли 40 тыс. болельщиков.
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