Рибери рассказал с кем советовался по трансферу

21 августа, 2019, 18:10

Известный французский футболист Франк Рибери рассказал, что роль футбольного агента в его переходе сыграл знаменитый нападающий "Фиорентины" Лука Тони

Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Французская звезда и новоиспеченный игрок "Фиорентины" Франк Рибери поделился впечатлениями от Италии и перехода в новый клуб.

"Я счастлив быть во Флоренции со своей семьей. Я разговаривал с представителями "Фиорентины" на прошлой неделе. Также говорил с Лукой Тони, и он сказал мне, что это отличный клуб и удивительный город. Мне нравится Флоренция и я уже знаю итальянский. Не очень хорошо, но стараюсь", - признался Рибери.

21 августа "Фиорентина" официально объявила о трансфере француза, который перешел в команду в качестве свободного агента. Предыдущим клубом Франка Рибери была мюнхенская "Бавария", в составе которой он провел 425 матча, забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.