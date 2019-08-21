Рибери рассказал с кем советовался по трансферу
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Французская звезда и новоиспеченный игрок "Фиорентины" Франк Рибери поделился впечатлениями от Италии и перехода в новый клуб.
"Я счастлив быть во Флоренции со своей семьей. Я разговаривал с представителями "Фиорентины" на прошлой неделе. Также говорил с Лукой Тони, и он сказал мне, что это отличный клуб и удивительный город. Мне нравится Флоренция и я уже знаю итальянский. Не очень хорошо, но стараюсь", - признался Рибери.
21 августа "Фиорентина" официально объявила о трансфере француза, который перешел в команду в качестве свободного агента. Предыдущим клубом Франка Рибери была мюнхенская "Бавария", в составе которой он провел 425 матча, забил 124 мяча и отдал 182 голевые передачи.
- 8 мая 36-летнего полузащитника "Баварии" Франка Рибери сватали в команду из Австралии.
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